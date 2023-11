Wrzuć do pralki. Dzięki nim odświeżysz wygląd puchowej kurtki

Teraz możesz umieścić kurtkę w bębnie pralki. Czas na najważniejszą rzecz, która uchroni puchówkę przed odkształceniem. Do środka pralki dodaj kilka piłeczek tenisowych. To właśnie one spowodują, że puch nie zlepi się, a kurtka szybko wróci do swojego pierwotnego wyglądu. Piłeczki kosztują kilka złotych, a sprawią, że puchowe okrycia zachowają swoją strukturę. Do tego ulubione płaszcze czy kurtki będą czyste i pachnące.