Wrzuć do pralki. Po sierści nie będzie śladu

W trakcie wstawiania prania nie żałuj płynu do płukania — zmiękczy tkaniny, a także samą sierść, przez co łatwiej będzie jej "przyczepić" się do chusteczki. Zaraz po zakończeniu prania, chusteczki należy wyrzucić do kosza. Nie nadają się one do ponownego użycia. Chusteczki nawilżane dostępne są w każdym sklepie, ale najtańsze znajdziesz w supermarketach i w drogeriach. Warto zwrócić uwagę na grubość chusteczek. Im grubsza będzie tkanina, tym więcej zanieczyszczeń zbierze.