Wspomina partnera. Zginął w tragicznym wypadku

Paulina Smaszcz przez wiele lat nosiła podwójne nazwisko. Od 1996 do 2020 roku była żoną Macieja Kurzajewskiego, z którym ma dwóch synów: Franciszka i Juliana. Relacja pary nie przetrwała jednak próby czasu, a wszystko pogorszyło się jeszcze bardziej w momencie, kiedy Maciej Kurzajewski ujawnił swój związek z Katarzyną Cichopek. Według Smaszcz, to właśnie ona miała przyczynić się do rozpadu ich wieloletniego małżeństwa.