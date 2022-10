Wszechmocne. Ewelina Kamińska: Niech wygra najlepszy, ale nie patrząc na płeć

Specyfika internetu polega na tym, że każdy może napisać, co chce, ale gdyby przyszło mu powiedzieć to komuś prosto w twarz, to nie dałby rady. Doświadczam hejtu, ale staram się sobie tłumaczyć, że on zawsze z czegoś wynika – z niewiedzy, ze strachu, z negatywnych emocji czy próby połechtania swojego ego. Staram się w to nie angażować emocjonalnie, co jest trudne. Gdy dostaję dużo takich wiadomości, to potem przez miesiąc nie chce mi się niczego publikować. Jest to bardzo demotywujące. Zdarzają się też mocne słowa w stylu, że ktoś życzy mi śmierci. Przykro, że takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony nie chciałabym, żeby internet był cenzurowany, bo to nie doprowadzi nas do niczego dobrego.