Wyglądała bardzo zmysłowo. Sandra Kubicka zrezygnowała z sukienki

Sandra Kubicka pojawiła się w Sidro Store na premierze nowej kolekcji "Sidro better than others". Z tej okazji wybrała jeden z projektów wspomnianej marki, któremu wróży się wielką karierę. To ciekawa alternatywa dla letniej sukienki, a także wariacja nawiązująca do bieliźnianego trendu. Zestaw Sandry Kubickiej na pierwszy rzut oka przypomina ubranie księżniczki Jasmine z produkcji Disneya. Ale dzięki odpowiednim dodatkom, stylizacja zyskuje wakacyjny efekt jak z Lazurowego Wybrzeża.