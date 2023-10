Wyjątkowy szkodnik. Te odgłosy świadczą o tym, że niszczy drewno w twoim domu

Spuszczel pospolity to powszechnie spotykany w Polsce drewnojad. Niestety jest też jednym z najgroźniejszych tego typu szkodników, ponieważ chętnie pożera drewno konstrukcyjne, czyli takie, które wykorzystuje się m.in. do wykonania drewnianych bali służących do budowy domów lub więźb, czyli konstrukcji podtrzymujących dach.