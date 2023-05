Wylej na papier i potrzyj. Po kamieniu nie będzie śladu

Nabłyszczacz do mebli, spray do kuchni, spray do łazienek, żel do toalet, odkamieniacz. Każdy z tych produktów bazuje na niemalże tych samych substancjach czyszczących, przy czym w przypadku produktów do mebli są one wzbogacone woskiem albo olejem. Kupowanie kilku a czasem kilkunastu produktów do sprzątania to strata pieniędzy. Lepiej przygotować je samodzielnie — to znacznie tańsze, ale równie skuteczne rozwiązanie