Wymiana okien za darmo? To teraz możliwe. Oto warunki

Stare i nieszczelne okna wpuszczają do okna zimne powietrze z zewnątrz, sprawiając, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa, co przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Jeśli chcesz uniknąć wysokich opłat, wymień okna już dziś. Możesz zrobić to za darmo.