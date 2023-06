Wymocz w tym stopy. Pięty będą gładkie jak u niemowlaka

Wrzuć do wody i zanurz stopy. Będą aksamitnie gładkie

Poza regularnym złuszczaniem i nawilżanie warto przygotować domową kąpiel do stóp, Do jej wykonania wystarczy użyć popularnego produktu kuchennego. Tym składnikiem jest siemię lniane, które kupisz w każdym markecie. Opakowanie kosztuje nie więcej niż 5 złotych. Siemię lniane wykazuje nawilżające i regenerujące właściwości, dlatego zarówno nasiona, jak i olej lniany są często wykorzystywane do produkcji kosmetyków.