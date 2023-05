Wymowna grafika Damięckiej. Tym razem nie każdy będzie zadowolony

Matylda Damięcka to nie tylko znana aktorka, ale także rysowniczka oraz wokalistka. Od 2022 roku występuje na scenie z muzykiem Radkiem Łukasiewiczem, z którym tworzy utwory dotyczące przemijania, śmierci, żałoby, a także życia kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie. Jednak to nie umiejętności aktorskie czy wokalne sprawiły, ze o Matyldzie jest w sieci coraz głośniej.

Matylda Damięcka na Dzień Matki

Matylda Damięcka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie dzieli się błyskotliwymi grafikami, które nie raz szokują. Każdy rysunek artystki jest odzwierciedleniem jej uczuć i przemyśleń na temat bieżących wydarzeń.

Tym razem 37-latka opublikowała grafiki na Dzień Matki. Seria zaczyna się od rysunku dłoni matki i dziecka oraz krótkiego opisu "Póki śmierć nas...", sugerując, że związek matki i dziecka jest trwalszy niż wszystkie miłosne relacje. Największe emocje wzbudził jednak wizerunek Matki Boskiej, trzymającej na rękach małego Jezusa, który wbija jej sztylet w serce.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy od zachwyconych fanów Damięckiej:

"Ciary! Uwielbiam twoją twórczość", "Absolutnie fenomenalne ujęcie tematu", "Każda matka, oglądając te przekazy, czuje zapewne ogromne wzruszenie.... ujmuje pani tak bardzo intymne i prawdziwe oblicze więzi między matką a dzieckiem w scenerii naszego życia społecznego i czasów tak mocno doświadczających..." - czytamy pod postem.

Kiedy inni milczą, ona pokazuje co myśli

Mówi się, że "obraz ma więcej niż tysiąc słów". To stwierdzenie świetnie sprawdza się w przypadku prac Matyldy Damięckiej. Artystka jest jedną z nielicznych celebrytek, która odważnie mówi to, co naprawdę myśli o wydarzeniach dziejących się w Polsce i na świecie.

