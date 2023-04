Wypadek na ranczu Emilki. "Byłam przerażona"

Emilia z Laszek zaskarbiła sobie sympatię widzów emitowanego na antenie Fokus TV programu "Rolnicy. Podlasie" ogromnym sercem dla zwierząt. Kobieta bardzo emocjonalnie podchodzi do każdego żywego stworzenia na swojej farmie, mocno przeżywając to, co się z nimi dzieje.