Wysmaruj bęben kosmetykiem. Pralka będzie jak nowa

Chcesz pozbyć się przykrego zapachu? A może to już czas, aby wyczyścić bęben pralki? Domowe metody czasami działają skuteczniej niż specjalistyczne produkty. Jeśli szukasz sposobu, aby zadbać o swoją pralkę, nie wydając przy tym większej sumy pieniędzy - koniecznie wypróbuj ten trik. Szybko i łatwo przywrócisz pralce świeżość, a bęben będzie lśnił jak nowy. Wystarczy, że zajrzysz do kosmetyczki lub pożyczysz jeden produkt z szafki swojego partnera. Efekt zauważysz już po 30 minutach.

Wielofunkcyjny krem do golenia

Świeże i czyste ubranie wymaga prania w równie czystej pralce. W sklepach znajdziesz specjalne produkty przeznaczone do pielęgnacji bębna pralki, ale możesz o niego zadbać bez wychodzenia z domu.

A to za sprawą kremu do golenia, który ma więcej funkcji niż nam się wydaje. Biały krem do depilacji, który stosujemy do zachowania idealnie gładkiej skóry, może także zastąpić specjalistyczny produkt do czyszczenia pralki. A przy tym pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Łatwy, szybki i tani sposób na czystą pralkę

Wystarczy sięgnąć po uniwersalną ściereczkę do sprzątania, nieść na nią nieco większą ilość kremu do golenia, a następnie wetrzeć grubszą warstwę produktu w powierzchnię opróżnionego wcześniej bębna pralki. Po tym etapie należy zamknąć drzwi pralki i odczekać pół godziny. Kiedy minie 30 minut, włącz pranie w wysokiej temperaturze, aby dokładnie wypłukać krem do golenia.

Jak często czyścić bęben pralki?

Po zastosowaniu tej metody, efekt poczujesz i zauważysz momentalnie. Bęben odzyska przejrzysty wygląd i połysk, a także świeży zapach. Kolejne pranie, które wyjmiesz z pralki, zyska nową jakość. Producenci pralek zalecają, aby czyścić bęben nie częściej niż raz w miesiącu.

Zobacz także : Włóż do szuflady i zalej. Po chwili pralka będzie jak nowa

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!