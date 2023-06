Wystawiasz śmieci na klatkę schodową? Grozi ci wysoki mandat

Regularne wynoszenie śmieci to jedna z podstawowych czynności pozwalających na zachowanie porządku. Wiele osób decyduje się na wystawienie worka ze śmieciami na klatkę. O ile zdarza się to sporadycznie, nie stanowi zazwyczaj problemu. Jeśli jednak dzieje się tak notorycznie, masz prawo zgłosić to administracji budynku, a także straży miejskiej.