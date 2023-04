Występował w programie "Europa da się lubić". Tym się dziś zajmuje Paolo Cozza

W 2003 roku trafił do telewizji i dzięki uczestnictwu w programie "Europa da się lubić" pojawiły się kolejne propozycje, na które przystawał, wykorzystując swoje pięć minut. Wystąpił m.in. w trzeciej edycji "Tańca z gwiazdami" oraz takich programach, jak "Szansa na sukces" i "Śpiewajmy razem. All Together Now". Pojawił się także w specjalnej edycji "Europa da się lubić - 15 lat później".