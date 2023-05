Z tymi znakami można konie kraść! Najlepsi przyjaciele zodiaku

Dwanaście znaków zodiaku opisuje bardzo różne charaktery. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, określone predyspozycje i dziwactwa. Istnieją takie znaki, które lgną do ludzi, i inne, które raczej ich unikają. Dowiedz się, który ze znaków najbardziej nadaje się na przyjaciela, towarzysza na dobre i złe oraz partnera w zbrodni.

Rak – kocha cały świat!

Rak słusznie uchodzi za jeden z najbardziej sympatycznych znaków zodiaku. Jest osobą otwartą, towarzyską i bardzo przyjacielską. Łatwo nawiązuje kontakty, a co ważniejsze – nie ma problemów z ich utrzymywaniem. Zawsze pamięta, żeby zapytać, co słychać i czy może w czymś pomóc. Osoby urodzone w tym znaku charakteryzuje wielkie serce. Zarówno w związkach romantycznych, jak i przyjacielskich, oddają się drugiej osobie w całości. Pomagają, wspierają w trudnych chwilach i dla bliskiej osoby znajdą czas, nawet jeśli są bardzo zajęte. Kto ma przyjaciela w Raku, ten znalazł prawdziwy skarb.

Strzelec – odda ostatnią koszulę

Otwarty i szczery Strzelec da się lubić. Po chwili rozmowy z nim można odnieść wrażenie, że zna się go całe życie. Na tle znaków zodiaku wyróżnia go sympatyczna aura i gadatliwości, dzięki której szybko zjednuje sobie ludzi. Do każdego podchodzi z sercem na dłoni, nikogo nie udaje i nie jest wyrachowany. Osoby urodzone w tym znaku są bardzo szczodre – dzielą się wszystkim, co mają, nie oczekując niczego w zamian. Chętnie pożyczą gotówkę… Jeśli akurat ją mają, bo hojna ręka często kończy się pustym portfelem. Kto ma przyjaciela w Strzelcu, ten się nigdy nie nudzi.

Wodnik – naprawdę zrozumie

Wodnik to człowiek bardzo wrażliwy, który patrzy na świat inaczej niż inni. Łatwo mu zrozumieć bliźniego, ponieważ nie ma problemu, żeby postawić się w jego sytuacji. Pozwala mu na to otwarty umysł oraz bogata wyobraźnia. Z osobą spod znaku Wodnika można osiągnąć pełne porozumienie. Nie będzie oceniał przyjaciela, nawet jeśli ten zrobi coś złego lub nierozsądnego. Postara się mu pomóc na tyle, na ile potrafi. Doradzi, co powinien zrobić, a w razie potrzeby także zawróci ze złej drogi. Kto ma przyjaciela w Wodniku, ten może czuć się ubezpieczony od wszelkich nieszczęść.