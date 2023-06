Zagrała Shirley w "Kochaj albo rzuć". Tak wygląda po ponad 40 latach

Duchyll Martin Smith zagrała w "Kochaj albo rzuć"

"Kochaj albo rzuć", czyli trzecia część trylogii filmowej "Sami swoi", przeniosła widzów do Chicago, gdzie Kazimierz Pawlak, jego wnuczka Ania, a także sąsiad Władysław Kargul wybrali się w odwiedziny do brata Kazimierza, Johna. To właśnie tam dowiedzieli się nie tylko o niespodziewanej śmierci mężczyzny, który zmarł kilka dni przed ich przyjazdem, ale również o jego nieślubnej córce, Shirley, w którą wcieliła się Duchyll Martin Smith.