Zakradają się do naszych domów. Trzeba działać od razu

Czy można się pozbyć karaluchów?

Walka z tymi szkodnikami nie należy do najprostszych. Najpewniejszym sposobem pozbycia się karaluchów jest zadzwonienie po specjalistów, którzy szybko pomogą nam uporać się z problemem. Najlepiej jest zawczasu zadbać o to, by owady miały utrudniony dostęp do domu - uszczelnić drzwi i okna, a także naprawić wszelkie wodno-kanalizacyjne usterki. Pamiętajmy również o zachowaniu czystości w kuchni - resztki i okruszki to dla karaluchów zaproszenie do naszych czterech kątów.