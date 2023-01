Zakupoholizm w dobie inflacji. "Rozkładam płatności na raty albo korzystam z płatności odroczonej"

"To jest silniejsze ode mnie"

Magda wcześnie zaczęła dostawać kieszonkowe i nie były to małe sumy. – Pochodzę z zamożnego domu, z pieniędzmi nigdy nie było u nas problemu. Rodzice prowadzili hurtownię, a ja jestem jedynaczką, co mówi samo za siebie. Od dziecka byłam przyzwyczajona do wydawania pieniędzy. Mój ojciec uważał, że pieniądze są po to, żeby móc sprawiać sobie przyjemność – opowiada Magda.