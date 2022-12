Załóż drewnianą klamerkę na słuchawkę prysznica. Podczas kąpieli pachnieć będzie jak w spa

Nałóż klamerkę na prysznic

Chcesz, by w łazience unosił się piękny zapach? Taki efekt osiągnąć można małym kosztem. Weź drewnianą klamerkę i pokrop ją ulubionym olejkiem eterycznym. Zawieś ją na słuchawce prysznicowej, drzwiach kabiny lub zasłonie. W pomieszczeniu unosić się będzie piękny, świeży zapach. Podczas brania prysznica jest on bardziej intensywny, a kąpiel staje się przyjemniejsza. To świetny sposób na uprzyjemnienie sobie tego codziennego rytuału pielęgnacyjnego.