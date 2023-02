Zapomnij o botkach na słupku. To w tych butach chodzą Małgorzata Kożuchowska i Agnieszki Hyży, kiedy mogą wrzucić na luz

Agnieszka Hyży postawiła na ciepły i wygodny look, idealnie dostosowany do niskich temperatur. Jeansy, sweter oversize i zarzucona na wierzch dłuższa kurtka z kapturem wykończonym futerkiem to trio, które samo w sobie wygląda modnie. Kropka nad i w postaci jasnych sztybletów na platformie tylko wieńczy dzieło, podkręcając streetstyle’owy charakter outfitu gwiazdy.