"Zaproszenie" dla złodzieja. Tędy najczęściej wchodzą do mieszkań

Wyjeżdżasz na wakacje? Tak zabezpieczysz mieszkanie przed włamaniem

W okresie wakacyjnym wiele osób wyjeżdża na urlop. Często trwa on nawet dwa tygodnie. W tym czasie złodzieje mają wiele okazji, żeby włamać się do naszego mieszkania i niestety, często z nich korzystają. Większość z nas nieświadomie popełnia błędy, które narażają nas na ograbienie z cennych rzeczy. Istnieją jednak sposoby, które minimalizują to ryzyko.