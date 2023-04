Zastanów się dwa razy, zanim posadzisz na balkonie. Stanowią zagrożenie

Zasadź te rośliny obok pelargonii. Pomożesz pszczołom

Mało kto wie, ale pszczoły odpowiadają za produkcję aż 1/3 żywności. I wcale nie chodzi tu tylko o miód. Żywią się one pyłkiem i nektarem pobieranym z kwiatów. W trakcie posiłku dochodzi do zapylenia, a dzięki zapyleniu dochodzi do rozkwitu roślin łąkowych, owocowych, drzewnych i uprawnych. To właśnie dzięki pszczołom mamy m.in. rzepak, z którego to produkowany jest olej.