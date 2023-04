Zaszalała z czerwienią. Tak Agnieszka Woźniak-Starak ubrała się na swoją imprezę urodzinową

Internauci nie mogli uwierzyć, że Agnieszka Woźniak-Starak skończyła 45 lat, co wyrazili w sekcji komentarzy pod postem. "45? To chyba jakaś pomyłka... Chyba miało być 35, to wtedy by się zgadzało", "Wygląda pani, jakby miała 30. urodziny", "Młodość i uroda, a na dodatek inteligencja i klasa", "Jesteś super osobą, tak trzymaj dalej. Ogień masz w sobie i to jest ważne" – czytamy.