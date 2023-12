Zaszalała ze strojem. Na imprezę "Vogue’a" przyszła w pończochach

Pończochy na salonach

Kolejny trend, który postanowiła wyróżnić w swoim looku Mercedes, to trend bieliźniany. Coś, co niegdyś nosiło się pod warstwami ubrań, teraz jest eksponowane, a wręcz wybijają się na pierwszy plan. Fashionistka wciągnęła bowiem na nogi cieliste pończochy z perłową poświatą i koronkowym wykończeniem. Odważnie? Nie da się ukryć. Do pończoch dobrała beżowe czółenka na obcasach.