Zatrzymanie przed Pałacem Mostowskich. Interweniowała posłanka Urszula Zielińska

Sytuację opisała w mediach społecznościowych jedna z kobiet będących na miejscu, Elżbieta Podleśna. "Jest jedna taka posłanka. Idzie tam, gdzie dyktuje jej sumienie, przeczucie i wola bycia z ludźmi i dla ludzi. Bez kunktatorstwa i każdorazowego pytania "szefów" o zgodę. Kiedy policja na nią napiera, ona nie odpuszcza, twardo trzyma sejmową legitymację i woła, że jest posłanką RP. Nie zawsze bagiety to słyszą, czasem słyszeć nie chcą, więc myślę, że po wczorajszym amoku granatowych przemocowców ma takie same siniaki, jak wielu z nas" – napisała Podleśna.

Dodała, że Urszula Zielińska domagała się, aby jechać z zatrzymaną na komendę, ostatecznie nie została wpuszczona do radiowozu.

"Zatkało mnie, kiedy stanęła na jezdni, przed radiowozem, z tą legitką w garści. Z plecaczkiem na plecach. Ze spokojną stanowczością na twarzy. A kiedy powiedziała, że chce jechać z zatrzymaną w radiowozie, a policaj zaczął mówić, że nie może jej narażać, a ona mu na to, że ona nie jest nikim lepszym od zatrzymanej, i skoro policja naraża zatrzymaną, to ona też... no poleciały mi łzy" – opisała Elżbieta Podleśna policyjną interwencję i reakcję posłanki Zielińskiej.