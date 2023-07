Zawadzka cała na różowo. Lansuje zapomniany krój spodni

Zapomniany model spodni wraca do łask?

Moda ma to do siebie, że wraca jak bumerang. Kilka sezonów temu królowały dzwony, ostatnio w sieciówkach z powrotem pojawiły się biodrówki. Okazuje się, że do łask wracają także spodnie o długości ¾. Na model w różowym kolorze zdecydowała się Marcelina Zawadzka.