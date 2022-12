Zawiń szmatkę wokół kranu na noc. Pomoże na uporczywy problem

Kamień na kranie można jednak usunąć w bardzo prosty sposób, niemal bez żadnego wysiłku. Wystarczy wykorzystać prosty trik ze ściereczką lub szmatką. Należy włożyć ją do miski, a następnie zalać octem. Kiedy już porządnie namięknie, wyciskamy ją z nadmiaru płynu i dokładnie zawijamy nią kran, najlepiej na całą noc. Ocet zadziała idealnie na uporczywy osad oraz zacieki z kamienia – jako kwas rozbije go na mniejsze cząsteczki, dzięki czemu po pewnym czasie powierzchnia będzie idealnie czysta. Rano wystarczy tylko opłukać kran i dokładnie go wytrzeć ręcznikiem papierowym.