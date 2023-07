Zawsze zaraża uśmiechem. W życiu prywatnym nie miała lekko

Zosia chodzi do specjalnej szkoły, przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wciąż też jest poddawana rehabilitacji. Z nauczycielami we wspomnianej placówce porozumiewa się za pomocą klawiatury. Potrafi pisać i czytać, a także komunikować się w języku angielskim. Niestety mimo wszystkich starań nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie.