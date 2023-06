Zazdrosne kobiety zodiaku. Nie daj im powodu do awantury

Pani Lew w związku jest zaborcza. Ma wysokie poczucie własnej wartości i jest przyzwyczajona do tego, że zwykle znajduje się w centrum uwagi. Takiego samego uwielbienia oczekuje od partnera. A chociaż trudno jej sobie wyobrazić, aby ukochany wolał kogoś innego od niej, nie zawsze potrafi wyzwolić się od podejrzeń. Sceny zazdrości w wykonaniu Lwicy to coś, co pamięta się przez resztę życia. Lepiej więcej nie dawać jej powodów do zazdrości. Skrzywdzona Lwica będzie się mścić!