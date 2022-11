Zdradziła sekret urody modelek. W ten sposób konturują twarz

Smokey eye w stylu Belli Hadid

Znana na TikToku beauty influencerka - Melis Ekrem, poza specjalną techniką konturowania, podzieliła się także trikiem na makijaż oka, inspirowany Bellą Hadid. Aby zrobić smokey eye w stylu modelki, należy odważnie używać ciemnych cieni. Można się wspomóc taśmą klejącą, która wyznaczy linię kociego oka. Ważne, by w tym makijażu również wewnętrzne kąciki, wyraźnie zaznaczyć ostrą linią czarnego eyelinera. Powieki trzeba pomalować jasnym cieniem, który ostrożnie blendujemy z coraz ciemniejszymi tonami. Kilka wprawnych ruchów pędzla sprawi, że nasze spojrzenie do złudzenia przypominać będzie to, znanej modelki.