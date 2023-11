"Zimowa pochwa". Ginekolożka tłumaczy, czy jest się czego obawiać

Mary Burke stwierdziła, że ciała kobiet w okresie jesienno-zimowym są pozbawione wilgoci, przez co skóra jest odwodniona i popękana. Dodała także, że spędzanie dużej ilości czasu w ogrzewanych pomieszczeniach wpływa na narządy płciowe kobiet. Konsekwencją jest przejście pochwy w inny sposób funkcjonowania, czyli "tryb suszy".

Podobnie uważa dr Shirin Lakhani, która w rozmowie z "Glamour UK" wyjaśniła, że narządy płciowe kobiety same regulują poziom nawilżenia.

