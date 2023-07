13-latka urodziła w domu babci. Po dwóch latach prokuratura zamyka sprawę

Prokuratura po dwóch latach zamknęła sprawę

Stanisław G. częściowo przyznał się do winy i trafił do aresztu. Po kilku dniach został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. W tej sytuacji prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie mężczyzny, jednak wciąż prowadzone było śledztwo dotyczące innego wątku. Prokuratura chciała ustalić, czy 71-latek był jedynym mężczyzną, który dopuścił się kontaktów seksualnych z 13-letnią Wiktorią.