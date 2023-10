Agata Rubik włączyła TVP. Wyraziła swoje zdanie na temat debaty

Gwiazdy zachęcają do pójścia na wybory

W mediach społecznościowych wielu artystów, dziennikarzy oraz influencerów apeluje do swoich obserwatorów, aby pamiętali o swoich prawach oraz obowiązku obywatelskim i 15 października poszli na wybory. Aleksandra Popławska, Maffashion, Aleksandra Kwaśniewska, Kasia Sokołowska, Małgorzata Rozenek-Majdan i Agata Młynarska to tylko niektóre z gwiazd, które za pomocą swoich profili zwróciły się do fanów.