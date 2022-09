Agnieszka i Sławomir Peteliccy byli razem 23 lata. Wielką miłość zakończyła tragedia

Agnieszka i Sławomir Peteliccy byli razem 23 lata

- Był wpatrzony we mnie jak w obraz. Na każdym przyjęciu, na którym zawsze otaczały go kobiety, opowiadał tylko o miłości do mnie, a kiedy urodziły się nasze dzieci - o swoim uczuciu do nich. Jego zaborcza miłość w zasadzie usprawiedliwiała ufność, jaką go darzyłam - mówiła Agnieszka Petelicka w rozmowie z Anitą Czupryn i Dorotą Kowalską.