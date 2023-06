Agnieszka Włodarczyk pyta o "ładny brzuch po ciąży". Odezwał się Karaś

Robert Karaś skomplementował ukochaną

Najwięcej emocji wywołał jednak komentarz Roberta Karasia, ukochanego Włodarczyk. "Masz śliczny brzuch" - napisał triathlonista pod zamieszczonym wpisem. Dołączył też serduszko. Fanki były zachwycone jego postawą. "Wspierający facet to skarb! Ale jesteście fajni", "To najpiękniejsze podsumowanie tego wpisu", "Napisał w punkt, masz piękny brzuch, więc tylko zaakceptować, ale jak chcesz go wzmocnić to pilates polecam" - czytamy.