Ane Piżl podzieliła się przykrą historią. Wraz z żoną zaczepiono ją na ulicy w Brukseli

Pojawiły się jednak wpisy, w których obserwatorzy poczuli wstyd za to, że napastnik okazał się Polakiem. "Mimo, że dobrze się skończyło i cała historia w żartobliwym tonie , to poczułam ogromny wstyd, że to był Polak..." - można przeczytać w komentarzach. "Z drugiej strony to nie dziwi że akurat był to Polak" - dodała inna osoba.