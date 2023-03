Babciny trik na pleśń w doniczce. Potrzebny jest tylko piekarnik

Suszenie ziemi doniczkowej to skuteczny i bardzo prosty trik, które stosowały już nasze babcie, aby uchronić się przed zasadzeniem kwiatów do podłoża z pleśnią. Co musimy zrobić? Jeśli zobaczymy na grudkach ziemi biały nalot, wyrzucamy tę część. Resztę rozkładamy na blaszce i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 90 stopni na pół godziny. Nie przykrywamy niczym ziemi, powinna ona swobodnie parować podczas pieczenia. W trakcie kilkukrotnie mieszamy ziemię, aby dokładnie wyschła. Taki zabieg sprawi, że będzie ona wyjałowiona, a my pozbędziemy się grzybów, pleśni i drobnoustrojów czy szkodliwych dla roślin owadów. Kiedy ziemia wystygnie, możemy z niej korzystać.