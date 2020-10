Babka drożdżowa. Odkryj przepis, który pozwoli na uzyskanie doskonałego wypieku

Babka drożdżowa to ciasto, które kojarzy się zazwyczaj ze świętami, ale możesz bez przeszkód przygotować wypiek w chwili, kiedy masz ochotę na domowe co nieco. Ciasto własnej roboty jest doskonałym pomysłem na podwieczorek dla całej rodziny, dlatego skorzystaj z ciekawego przepisu, który zawsze wychodzi. Doskonała babka drożdżowa przywodzi na myśl smak dzieciństwa, dlatego nie zwlekaj i skorzystaj z poniższych wskazówek.

Przepis na babkę drożdżową jest naprawdę prosty, a przy okazji sprawdzony. Te dwa czynniki sprawiają, że pieczenie okaże się przyjemnością. Nie musisz wrzucać do niej żadnych dodatków oprócz rodzynek, aby w pełni cieszyć się smakiem wypieku. Zobacz, na co zwrócić uwagę i jak się przygotować do stworzenia babki drożdżowej.

Babka drożdżowa – przydatne wskazówki

Jednym z częstych problemów, który pojawia się przy pieczeniu babki drożdżowej jest opadnięcie z pozoru puszystego ciasta zaraz po wyjęciu z piekarnika. Kiedy babka opada to znaczy, że zbyt długo pozwoliliśmy wyrastać ciastu, co doprowadziło do mocnego napowietrzenia. Chcąc tego uniknąć, warto ściśle przestrzegać przepisu, aby żadna wpadka nie miała więcej miejsca. Innym problemem przy babce drożdżowej jest fakt, że w ogóle nie chce wyrosnąć. Drożdże mogły być nieświeże albo zostały zalane zbyt gorącym mlekiem. Pamiętaj, że składniki powinny być utrzymane w temperaturze pokojowej.

Babka drożdżowa – sprawdzony przepis

Składniki:

20 g drożdży;

300 g mąki;

120 g cukru;

pół szklanki ciepłego mleka;

80 g roztopionego i ostudzonego masła;

2 żółtka;

1 jajko;

wybrane bakalie.

Przygotowanie:

1. Na początek przygotuj rozczyn z drożdży, mleka, 1 łyżki cukru i 3 łyżek mąki. Wszystko rozetrzyj i odstaw na kwadrans.

2. Po tym czasie dodaj do rozczynu pozostałą mąkę, cukier oraz jajko z żółtkami. Wszystko zmiksuj i powoli wlewaj masło. Wyrabiaj ciasto przez 5-7 minut, po czym zostaw do wyrośnięcia na 1-2 godziny.

3. Po podwojeniu przez ciasto swojej objętości, ponownie zacznij je wyrabiać i dodaj bakalie. Znowu wyrabiaj, a następnie przełóż do formy wysmarowanej masłem oraz oprószonej bułką tartą.

4. Jeszcze raz odstaw babkę w formie do wyrośnięcia na 30 minut.

5. Piecz ciasto w temperaturze 170°C przez 30 minut, a po upływie wyznaczonego czasu zostaw babkę w uchylonym piekarniku do ostygnięcia.

