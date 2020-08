Baby brow. Czy próbowałaś modnej stylizacji brwi na lato? Będziesz zaskoczona efektem

Jednym z największych hitów tego lata jest stylizacja baby brow. To nic innego jak postawienie na naturalność i prostotę w malowaniu brwi. Nie musisz do tego stosować żadnych specjalnych kosmetyków, ponieważ wystarczy jeden produkt, który posiadasz we własnej łazience. Baby brow pasuje praktycznie do każdej kobiety, więc nie czekaj i wypróbuj ciekawego trendu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Baby brow można naprawdę szybko wykonać. (Getty Images)