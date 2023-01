Bezwzględna decyzja króla Karola III. Nie oszczędził nawet brata

Książę Andrzej od dawna uchodzi za "czarną owcę" rodziny królewskiej. Nie bez przyczyny. Syn Elżbiety II i brat króla Karola III został oskarżony o przestępstwa seksualne. Odkryto jego powiązania z Jeffreyem Epsteinem, co ostatecznie doprowadziło do odsunięcia księcia Andrzeja od pełnienia funkcji publicznych, a także pozbawienia go tytułów. Teraz zapadła kolejna decyzja, która może okazać się bolesna dla księcia Andrzeja.