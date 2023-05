Bo to złe kobiety były. Imiona stanowią przestrogę

Magdalena – kobieta zmienną jest

Imię wywodzi się od hebrajskiej wersji Magdalit, czyli "kobieta z Magdali", starożytnego miasta położonego na wybrzeżu Morza Galilejskiego. To imię piękne, eleganckie i pełne siły. Najbardziej znaną postacią z Biblii noszącą to imię jest oczywiście Maria Magdalena, która przyłączyła się do uczniów Jezusa po tym, gdy wypędził z niej siedem demonów.