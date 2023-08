Borys Szyc o relacji z córką. Szczere wyznanie aktora

"Przyjechałam do Warszawy na urodziny koleżanki. Tata odebrał mnie z dworca i mówi: 'Odezwał się do mnie reżyser, proponuje, żebyśmy pokazali się razem na castingu. Chcesz spróbować?'. Pochłonięta myślami o imprezie, stwierdziłam: 'No… dobrze, czemu nie?'. W taksówce, w drodze na urodziny, dostałam opis scenki. Nauczyłam się tekstu. Nie miałam wielkich oczekiwań. Tydzień po castingu tata zadzwonił: 'Zapraszają nas do filmu'" - wspominała Sonia.