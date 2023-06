Brigitte Macron szaleje na parkiecie. Nagranie szybko stało się hitem

Relacja nie spodobała się też rodzinie Emmanuela, która wysłała go do liceum do Paryża, jednak rozłąka nie zniszczyła miłości i po ukończeniu przez Macrona 18 roku życia, para zaczęła pokazywać się razem, a Brigitte rozwiodła się z mężem i ojcem jej trójki dzieci André Louisem Auzière'm. Uczucie pomiędzy Emmanuelem i Brigitte było na tyle silne, że w 2007 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i od tego czasu tworzy szczęśliwe małżeństwo.