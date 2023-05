Był bohaterem "Chłopaków do wzięcia". Tak dziś zarabia na życie

Uważni widzowie "Chłopaków do wzięcia" z pewnością wiedzą, że Ryszard Dąbrowski miał pewne problemy z prawem. "Szczena" trafił do więzienia - i to niejeden raz. Po ostatniej odsiadce mężczyzna podjął poważne kroki i postanowił opuścić Polskę. Gdzie dokładnie wyjechał i czym się zajmuje?