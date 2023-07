Był chłopakiem Edyty Górniak. Skandal przerwał jego karierę

Związek budził zainteresowanie przez to, że zarówno wokalistka, jak i dziennikarz byli w tym czasie "gorącymi nazwiskami". Ona odniosła sukces na Eurowizji, a on dołączył do obsady popularnego "Teleexpressu". Choć pozornie wydawali się szczęśliwi, krążyły plotki, że mężczyzna jest na każde zawołanie artystki i - jak twierdził w swojej książce o piosenkarce Piotr Krysiak - dziennikarz "stał się kimś w rodzaju lokaja" Górniak.