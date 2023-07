Była bohaterką afery z Clintonem. Oto co robi dzisiaj

"Przeszłam kilkanaście terapii i mam stwierdzony zespół stresu pourazowego. Bardzo żałuję tego, co wydarzyło się między mną a prezydentem. Byłam za młoda, by zrozumieć konsekwencje naszych zachowań. Nie zdawałam sobie też sprawy, że ktoś, komu ufałam, będzie w stanie poświęcić mnie dla politycznej korzyści. Co sobie wtedy myślałam? Co myśleliśmy? Oddałabym wszystko, gdybym mogła cofnąć czas!" - zaznaczała w artykule opublikowanym na łamach "Vanity Fair" w 2018 r.