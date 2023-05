Była gwiazdą "Warsaw Shore". Zrobiła tureckie zęby

"Sztucznie"; "Masakra"; "Przecież twoje poprzednie zęby były śliczne" - to tylko część z komentarzy, które pojawiły się pod tiktokowym nagraniem Wiktorii Robert. Uczestniczka 17. edycji "Warsaw Shore" w krótkim wideo pokazała efekty zabiegu, który sprawił, że jej zęby wyglądają zupełnie inaczej. Jak widać po komentarzach, nie wszystkim efekt końcowy przypadł do gustu.

Pomijając kwestię estetyczną, przeprowadzane w Turcji zabiegi m.in. z zakresu medycyny estetycznej czy te, dotyczące poprawy uzębienia, wzbudzają wiele kontrowersji. Mnóstwo osób zauważa, że poddawanie się podobnym operacjom nie jest do końca bezpieczne. W sieci przed zabiegami w Turcji ostrzegają też specjaliści. Chirurg plastyczny, dr Omar Tillo, w rozmowie z "The Sun" zwrócił uwagę na konieczne środki ostrożności .

Wzięła udział w 17. edycji "Warsaw Shore". Z reality show dowiedzieliśmy się, że Wiktoria, oprócz bycia tatuażystką i makijażystką, pracuje też w modelingu. Celebrytka czas wolny lubi spędzać z przyjaciółmi - najchętniej w barach ora klubach na trapowych imprezach. Udział w programie nie był jej telewizyjnym debiutem. Robert wystąpiła wcześniej w "Power of Love Polska" oraz "MakeUp Influencer Academy".

