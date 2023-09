Byli małżeństwem przez siedem lat. "Przeżył z nią prawdziwą gehennę"

Hanna i Piotr Polkowie byli małżeństwem przez siedem lat

Małżeństwo Hanny i Piotra Polków nie należało jednak do najłatwiejszych. Chwilę po ślubie para zmagała się z problemami finansowymi. W połowie lat 80. wyjechali do Francji, gdzie on pracował jako stolarz, a ona - opiekunka do dzieci. Niedługo potem dotarła do nich wiadomość o śmierci matki Hanny Polk. Niedługo później zmarł jej ojciec.