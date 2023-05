Charlize Theron postawiła na prześwity. Odważna stylizacja aktorki

19 maja do kin trafi dziesiąty już film z serii "Szybcy i wściekli". W tej części ekipa musi się zmierzyć z najniebezpieczniejszym do tej pory przeciwnikiem, czyli synem Hernana Reyesa, który od lat planował zemstę. Jest to bezpośrednie odniesienie do fabuły z piątej części.

Premiera "Szybkich i wściekłych 10" (ang. "Fast X") już odbyła się w Rzymie. Nie zabrakło takich gwiazd, jak Charlize Theron. Choć aktorka gra w produkcji rolę drugoplanową i tak wszyscy na nią patrzyli. A to za sprawą odważnej stylizacji, która idealnie odnajduje się w najświeższych trendach.

Charlize Theron w odważnym wydaniu

Charlize Theron pojawiła się na czerwonym dywanie w trzyczęściowym komplecie z błyszczącej, czarnej siateczki. Strój składał się z micro topu, krótkiej spódniczki oraz narzutki o szlafrokowym kroju, która sięgała do ziemi i miała zastępować wieczorową suknię. Widać, że aktorka chciała wpisać się w modę na prześwity, która rządzi niepodzielnie od kilku sezonów i tylko przybiera na sile.

Charlize Theron pokazała się na czerwonym dywanie w kreacji z siateczki © Getty Images | franco origlia

Francuskie wykończenie

47-letnia gwiazda zdecydowała się na czarny total look i zgodnie z tym kodem dobrała szpilki oraz beret, który nadał całości francuskiego sznytu. Warto również zwrócić uwagę na oryginalny duet wisiora i kolczyka, które połyskiwał srebrnym blaskiem. Charlize Theron postawiła ponadto na stosunkowo subtelny makijaż, z oczami i ustami podkreślonymi niemal tym samym odcieniem. To był zdecydowanie dobry wybór, gdyż czarny make-up oczu sprawiłby, że look aktorki byłby już przesadzony.

Beret nadał całości francuskiego sznytu © Getty Images | franco origlia

