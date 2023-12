Chcesz długo cieszyć się choinką? Nigdy nie stawiaj drzewka w tym miejscu

Pojawienie się w domu choinki to jasny sygnał, że wkrótce czekają nas święta. Wiele osób uważa, że jej przybranie dekoracjami jest tradycją, bez której nie da się obchodzić Bożego Narodzenia. Jeżeli jesteśmy tuż przed przywiezieniem choinki do domu, warto sobie wcześniej zaplanować, gdzie ją postawimy. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy cieszyć się pięknym drzewkiem, z którego igły nie będą się sypać po kilku dniach.